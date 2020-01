I biglietti di Sassuolo-Torino: prezzi ed informazioni utili

In vendita i tagliandi per Sassuolo-Torino, sfida valida per la 20^ giornata di Seria A: ecco i prezzi e le informazioni utili sui tagliandi

Al via la vendita dei tagliandi per la sfida tra Sassuolo e Torino, valida per la 20^ giornata di campionato, che si disputerà domenica 18 gennaio alle ore 18.00 al Mapei Stadium. La sfida coronerà l’inizio del girone di ritorno, con i granata che hano chiuso la prima metà di campionato con due vittorie consecutive, piazzandosi all’ottavo posto. La società neroverde ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale che la prevendita dei biglietti sarà attiva dalle ore 10 di lunedì 13 Gennaio presso i punti vendita del circuito VivaTicket e online su www.vivaticket.it. La vendita per il Settore Ospiti si concluderà sabato 17 gennaio alle ore 19.00.

Biglietti Sassuolo-Torino 2019/2020: il settore ospiti

Il costo dei biglietti per il Settore Ospiti è di 25 euro inclusa la prevendita. La capienza massima è di 4.000 posti ed è situato in Tribuna Nord. Anche la Tribuna Est Laterale (settori A-B-C-D) è riservata al popolo granata, che avrà la possibilità di parcheggiare in un’area dedicata, situata in Viale Frlice Romano, dove si trova l’ingresso della Tribuna Nord. Tutti coloro che scelgono di seguire il Torino al Mapei Stadium, NON dovranno essere muniti della Fidelity Card. Per i biglietti acquistati in Tribuna Nord non è ammesso il cambio nominativo.