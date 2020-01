Mazzarri lo “sgrida”, Verdi risponde così…

Dopo le polemiche per la sostituzione, Simone Verdi ha “risposto” a Mazzarri sui social con un post dedicato alla sfida col Bologna

Una partita dall’epilogo infelice per Simone Verdi quella contro il Bologna. Dopo un’ottima prestazione per gran parte della sfida, il giocatore ha subito un calo netto nella seconda metà di gioco e Mazzarri ha preferito sostituirlo. La cosa non è andata già al numero 24 della formazione granata che, al posto di sedersi in panchina, ha preferito lasciare il campo. La sua reazione, poco gradita al tecnico granata, che lo ha ripreso in conferenza stampa, si è poi magicamente traformata in un post su Instagram dallo stampo motivazionale dopo la vittoria dei compagni. Nessuna traccia degli screzi dovuti al cambio, ma solo orgoglio e contentezza per i 3 punti portati a casa.

Verdi su Instagram: “Vittoria importante! Orgoglioso di questo gruppo!”

Simone Verdi ha perciò scelto di riporre l’ascia di guerra, superando la questione con queste parole: “Vittoria molto importante contro un avversario difficile da affrontare! Orgoglioso di questo gruppo!“.

Ecco il post dell’attaccante del Torino, condiviso su Instagram.

Una reazione poco gradita a Mazzarri

Parole dure da parte di un Mazzarri infastidito nella conferenza post-partita, che ha spiegato il motivo della sua scelta. “Verdi? Deve giocare bene tutta la partita, senza perdere la palla. Ha perso energie, poi ho messo Laxalt. Quando gioca bene non lo cambio, quando inizia a giocare come nel secondo tempo lo cambio. Adesso la società valuterà e se lo riterrà opportuno lo multerà, anche per rispetto del compagno che è entrato. E io vedrò se farlo giocare la prossima, altrimenti starà fuori. Questo vale per lui e per tutti.”, queste le dichiarazioni del tecnico granata, molto fermo sulle sue decisioni solitamente.

L’attaccante del Toro rischia quindi conseguenze dal punto di vista pecuniario, oltre ad un’interruzione della continuità guadagnata sin qui.