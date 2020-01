Il Toro chiude il girone di andata con 27 punti come nella scorsa stagione, ma con una posizione in più. E’ il miglior risultato dell’era Cairo, come già la scorsa stagione

La vittoria con il Bologna ha sancito la chiusura ufficiale del girone di andata per il Torino, che si ritrova ad avere gli stessi punti della stagione scorsa. Sono infatti 27 come dodici mesi fa, ma ciò che cambia è la posizione in classifica. La 19^ giornata della stagione 2018-2019 aveva visto i granata posizionarsi al nono posto. Ora invece, Mazzarri ed i suoi possono vantare l’ottava posizione, a due punti dal sesto posto. Se la stagione sembrava essere cominciata con il piede sbagliato, il 2020 ha invece dimostrato che non tutto è perduto: la classifica resta corta ed è ancora tutto da decidere.

Ottavo posto per il Toro (ma il Verona ha una gara in meno)

8 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte. Questo il bilancio che chiude il girone di andata di questa stagione e che porta i granata a due punti dal Cagliari. Dopo la sfida al Bologna i granata erano momentaneamente saliti al settimo posto, ieri sera il Parma (2-0 al Lecce) ha scavalcato il Toro, adesso ottavo. Alle spalle della squadra di Mazzarri c’è una squadra con una gara in meno, il Verona: i gialloblù dovranno però attendere il recupero che avverrà nel mese di febbraio e che vedrà il club veneto scontrarsi contro la Lazio.

Toro, settimo posto come nella stagione 2013-2014

Se i 27 punti ottenuti sia lo scorso anno che quest’anno rappresentano il miglior risultato nell’era Cairo, per il miglior piazzamento, il settimo posto, si deve tornare alla stagione 2013-2014. Allora il Toro di Ventura portò a casa al giro di boa 26 punti, raccolti in 6 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte.

Il peggior risultato raggiunto riguarda invece una delle prime stagioni con Cairo come presidente: il campionato 2008-2009. Quell’anno, il Torino ha chiuso la prima metà del campionato con un piazzamento in diciottesima posizione, portando a casa solamente 15 punti, con a vittorie, 3 pareggi e 12 sconfitte. In caso di pareggio o sconfitta del Parma questa sera, quanto fatto fin qui nel corso della stagione, si confermerebbe il miglior traguardo raggiunto.