Sono in vendita i biglietti per la sfida di campionato tra Empoli e Torino, in programma sabato 28 gennaio alle ore 15:00

Tramite un comunicato il Torino ha annunciato che sono in vendita i biglietti per Empoli-Torino, gara valida per la 20^ giornata di campionato, in programma sabato 28 gennaio alle ore 15:00 allo Stadio Castellani. I biglietti, al prezzo di 20 euro, sono disponibili in vendita libera sulla rete Vivaticket.

Empoli, settore ospiti non disponibili il giorno della gara

L’accesso al settore “Curva Sud Ospiti” è ai varchi 01-02-03-04-05. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore “Curva Sud Ospiti”. Quindi è assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Non è consentito il cambio utilizzatore sui titoli emessi.