Sono in vendita i biglietti per Fiorentina-Torino, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia in programma mercoledì 1 febbraio

Sono in vendita i biglietti per Fiorentina-Torino, quarti di finale di Coppa Italia in programma mercoledì 1 febbraio alle ore 18:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. I biglietti, al prezzo di 8 euro, sono disponibili in vendita libera sulla rete Vivaticket . La vendita terminerà alle ore 19.00 di martedì 31 gennaio.