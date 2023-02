Le informazioni sui biglietti del settore ospiti dell’Allianz Stadium, per il derby tra Juventus e Torino del 28 febbraio

Martedì 28 febbraio alle ore 20:45, andrà in scena il Derby della Mole tra Juventus e Torino all’Allianz Stadium. Il match tra i granata e i bianconeri chiude la 24^ giornata di campionato. Toro che non ha ancora mai espugnato lo stadio dei rivali da quando è stato costruito. I biglietti del settore ospiti sono in vendita da martedì 21 febbraio.

Juventus-Torino: i biglietti del settore ospiti

Il costo dei biglietti è di 35 euro per il primo anello e di 32 per il secondo. I biglietti sono in vendita dalle ore 10 di martedì 21 febbraio, la vendita dei biglietti al secondo anello inizierà solamente dopo che saranno eventualmente esauriti quelli del primo anello.

I biglietti potranno essere acquistati da chi è in possesso della Tessera Cuore Toro esclusivamente sul sito della Juventus (motivo per il quale la Maratona diserterà la partita).