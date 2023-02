Contro la Cremonese, Ilic ha fatto il suo esordio da titolare col Torino: la sua prestazione è uno dei pochi aspetti positivi della partita

Se c’è un qualcosa da salvare nella prestazione di ieri del Torino contro la Cremonese, questo è sicuramente l’esordio con la maglia da titolare di Ivan Ilic. Era il giocatore più atteso ieri, anche perché non aveva ancora avuto la possibilità di mostrare le sue reali qualità: lo si era visto in campo solamente nei minuti finali della partita di Coppa Italia contro la Fiorentina, poi a causa di un lieve infortunio e di una condizione fisica non ottimale era rimasto a guardare i compagni giocare sia contro l’Udinese che contro il Milan. Ieri finalmente la prima da titolare in campionato dove è stato subito protagonista.

Ilic: debutto positivo contro la Cremonese

E’ stato infatti proprio Ilic a procurarsi il calcio di rigore poi trasformato da Antonio Sanabria, un episodio che sembrava poter indirizzare la partita verso i binari giusti. Come è andata a finire poi la partita è noto a tutti. Il centrocampista serbo aveva però bisogno di mettere minuti nelle gambe e di iniziare a prendere confidenza con i propri compagni di squadra e i 91 minuti giocati contro la Cremonese gli sono certamente serviti. Ilic è comunque destinato a mantenere una maglia da titolare in mezzo al campo: Juric lo ha voluto con forza perché lo conosceva già e perché aveva bisogno di un calciatore di quel tipo in mezzo campo, quanto potrà essere importante il numero 8 per gli equilibri del Torino lo ha dimostrato già ieri sera.