Le dichiarazioni di Ivan Juric al termine di Torino-Cremonese, match che si chiude sul 2-2 al “Grande Torino”

Il dolce sapore del vantaggio lascia tanto amaro in bocca al Torino che si lascia rimontare dalla Cremonese, strappando un solo punto sotto gli occhi del proprio pubblico. Il tecnico Ivan Juric commenta così la prestazione dei suoi: “Il risultato? Loro hanno cambiato modulo e hanno iniziato a lanciare palle lunghe e noi non abbiamo la fisicità per vincere i contrasti. Tutto molto semplice. Abbiamo perso giocatori che secondo me vincono queste situazioni facilmente. Invece la palla rimaneva là e in due di queste situazioni hanno fatto tiri da fuori, rigori, abbiamo subito dei tiri. La lettura per me è semplice. I ragazzi hanno fatto una bellissima partita. Per lunghi tratti bene, potevano fare più gol. Hanno concesso poco niente. A volte gira così e lo accetto. Sono molto soddisfatto della prestazione“.

Juric: “Questi ragazzi mi stando dando soddisfazioni inimmaginabili”

Sul suo modo di far giocare le squadre: “Gasperini? Ci ha contaminato. Ci ho collaborato prima da giocatore, poi ci ho lavorato come secondo. Dopo Palladino era mio giocatore al Crotone, condividiamo questo modo di vedere le partite, giocare cons uperiorità numerica, di allenarsi, ma anche di gestione del gruppo. Ci sono tante similitudini. Ci sono anche Bocchetti e Modesto. Adesso c’è chi ha questa idea di calcio“.

Il tecnico granata: “Non è facile perdere tanti giocatori e ricostruire”

“Sono molto soddisfatto della prestazione. Questi ragazzi mi stanno dando soddisfazioni inimmaginabili. . Non è facile perdere tanti giocatori e ricostruire. Non è facile perdere Belotti, Praet, Brekalo, Pobega, Mandragora, Lukic, Bremer come primi e poi tutte le riserve come Ansaldi. Anche ricostruire e ripartire ccon ragazzi come Linetty che l’anno scorso hanno giocato poco. e ci danno una grande mano e lavorano come pazzi. Buongiorno stesso. Non è così scontato. Oggi ne mancavano 4 che sono fondamentali: Lazaro, Pellegri, Ricci e Vlasic. Vedendo come i ragazzi si comportano giocano, lottano per cercare la vittoria, sono molto soddisfatto. Poi a volte si vince e si perde. C’è grande soddisfazione dentro di me vedendo i ragazzi come rispondono alle cose. Poi se arriva un lancio lungo e perdi la seconda palla perchè vedi la struttura fisica dei giocatori della Cremonese diversa, ci sta. Prima non la perdevi. Sono aspetti che paghi in certi momenti di gara“.