I precedenti di Torino-Cremonese: bilancio che sorride ai granata per quanto riguarda le sfide del passato

Dopo la sconfitta subita a San Siro contro il Milan, i granata hanno subito la possibilità di rialzarsi in casa. Al momento la squadra allenata da Ballardini è ultima in classifica, con zero vittorie, ma in Coppa Italia è riuscita ad arrivare in semifinale contro la Fiorentina. La sfida Torino-Cremonese, nel massimo campionato nazionale, è andata in scena per 10 volte nella storia. Le vittorie del Toro sono state 6, mentre i pareggi 3 e la sconfitta una sola.

L’ultima volta in A nel 1996

L’ultimo Torino-Cremonese risale al 28 aprile 1996 allo Stadio Delle Alpi, terminato 1-0 per il Toro. Decise la rete di Mezzano al 40′ davanti a 14.689 spettatori. Il primo invece risale addirittura alla stagione 1923/1924: Torino-Cremonese 4-1. Per i granata gol di Janni e tripletta di Martin III, per i lombardi in gol Balestrieri nel finale.

1991/1992: una vittoria targata Casagrande e Scifo

Con Mondonico in panchina, il 9 febbraio 1992 Torino-Cremonese terminò 2-0. Allo Stadio Delle Alpi, davanti a 29.788 spettatori, segnarono Casagrande al minuto numero 8 e Scifo su rigore all’85’. In quell’occasione il Torino non brillò particolarmente, ma approfittò delle sconfitte di Inter e Lazio per riangganciare la zona Uefa. All’epoca sulla panchna della Cremonese c’era l’ex Gustavo Giagnoni.

1984/1985: basta Corradini in apertura

Il 27 gennaio 1975 allo Stadio Comunale di Torino va in scena Torino-Cremonese: risultato finale 1-0 per i granata. Basta il gol di Corradini dopo soli 6 minuti di gioco davanti a 25.730 spettatori. L’allenatore del Toro era Gigi Radice, mentre sulla panchina della Cremonese c’era Emiliano Mondonico. Il gol è arrivato grazie ad un errore di Pancheri su punizione battuta da Junior, ma poi il Toro si è complicato la vita tra errori e sfortuna.