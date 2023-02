Il centrocampista sta meglio, non ci sarà stasera contro la Cremonese ma Juric spera di riaverlo a disposizione per la gara contro la Juve

Tra gli spettatori presenti questa sera sugli spalti dello stadio Olimpico Grande Torino per assistere alla partita contro la Cremonese ci sarà anche Samuele Ricci. Il centrocampista deve ancora smaltire il problema al polpaccio patito un paio di settimane fa, dopo la gara contro l’Udinese, e non potrà essere a disposizione di Ivan Juric: il tecnico granata spera però di riuscire a recuperarlo per il derby di martedì prossimo contro la Juventus.

Torino, Ricci può tornare per il derby

Al momento le possibilità che Ricci possa esserci nella stracittadina sono ancora poche ma il suo recupero sta procedendo meglio del previsto. Il centrocampista non forzerà troppo per non rischiare problemi più seri che potrebbero comportare uno stop ancora più lungo ma, se i progressi mostrati negli ultimi giorni dovessero essere confermati, può coltivare la speranza di poter tornare in campo proprio contro la Juventus. Ad alimentare questa speranza è stato anche il tecnico granata, Ivan Juric, nella conferenza stampa di ieri: “Ricci sta facendo passi in avanti e mi auguro che magari possa esserci per la partita con la Juventus, se continuerà così senza problemi: è una cosa meno grave del previsto e magari potrebbe recuperare, ma è ancora troppo presto”. I prossimi giorni saranno decisivi, nel frattempo questa sera tiferà i propri compagni in una partita da non sbagliare assolutamente per proseguire la corsa al settimo posto.