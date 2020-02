I biglietti di Milan-Torino: prezzi ed informazioni utili

I biglietti per Milan-Torino, sfida valida per la 24^ giornata di Serie A, in programma per lunedì 17 febbraio alle ore 20.45: prezzi e informazioni

Al via la vendita dei tagliandi per Milan-Torino, sfida valida per la 24^ gironata di campionato, che si disputerà lunedì 17 febbraio alle ore 20.45 a San Siro. Dopo la sconfitta contro la Sampdoria, Longo dovrà cercare di ottenere il primo risultato utile da tecnico del Torino e di smentire quanto visto in Coppa Italia contro i rossoneri. Anche il Milan, che ha perso il derby, ha voglia di rivalsa e cercherà di ripetere quanto fatto l’ultima volta contor il Toro. Il club rossonero comunica che è possibile acquistare i tagliandi per la sfida online, alla biglietteria di Casa Milan, nelle filiali Banco BPM e nei punti vendita Vivaticket.

Biglietti Milan-Torino: il Settore Ospiti

Per quanto riguarda il Settore Ospiti, l’area riservata ai tifosi granata è il terzo anello verde. Il costo dei tagliandi è di 21 euro.