L’Hellas Verona ha reso note le info sui biglietti del settore ospite per la gara contro il Torino: modalità di vendita e prezzi

Quando mancano già 5 giorni alla sfida tra Verona e Torino, in programma venerdì 20 settembre alle ore 20.45, il club veneto ha reso note le info sui biglietti per il settore ospiti. Il prezzo del tagliando è di €22 più commissioni del rivenditore, e i ticket potranno essere acquistati o tramite il circuito TicketOne o online tramite il sito http://hellasverona.ticketone.it. L’apertura della vendita era prevista in entrambi i casi per questo lunedì alle 10, mentre dalle 19 di giovedì non sarà più possibile acquistare biglietti. Gli scaligeri, inoltre, hanno comunicato che la capienza del settore ospiti è di 1781 posti.