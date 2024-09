Le statistiche di Torino-Lecce parlano di una gara squilibrata in favore degli ospiti: 5 tiri per i granata, contro i 20 dei salentini

Se durante la sosta si è parlato di un Torino in condizione, capace di poter far male a chiunque, la sfida contro il Lecce, terminata 0-0, ha rappresentato un passo indietro. Non solo per quanto riguarda il risultato, ma anche a livello di gioco. I salentini si sono dimostrati molto più propositivi, e in particolare hanno dominato dal punto di vista delle conclusioni. Le statistiche, in questo caso, danno una mano importante per capire com’è andata la partita.

Tante conclusioni per il Lecce, 0 in porta per i granata

Come detto, il Lecce ha dominato la partita a giudicare le statistiche delle conclusioni, la quale impressiona molto. Se si analizza i tiri tentati dalle due squadre si nota come spicchino i 20 tentativi degli ospiti contro i soli 5 del Torino. Ma è con i tiri in porta che il dato peggiora: addirittura 0 per la squadra di Vanoli e 6 per i giallorossi. E questo dato permette di formulare due conseguenze: in primis, come già detto i granata hanno fatto un grosso passo indietro per quanto riguarda la fase di possesso; dopodiché, si può notare quanto importante sia stato Milinkovic-Savic, che ha messo insieme 6 parate di cui 2 di livello.

Gara un po’ noiosa, ma equilibrata

Per il resto, al netto delle fiammate dei salentini guidate da Krstovic, si può giudicare la partita come equilibrata. Il possesso palla è stato in favore del Torino con il 53%, ma è in mezzo al campo che si è visto maggior bilanciamento: 4 contrasti dai granata contro i 3 del Lecce, 43 palle recuperate per parte, 13 falli commessi da entrambe le squadre e stessa distanza percorsa. Torino e Lecce non hanno dato vita a un grande spettacolo, e lo 0-0 finale ne è una conseguenza chiara.