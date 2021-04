Bonifazi, cresciuto nelle giovanili del Torino, sabato sera incontrerà di nuovo i granata in una partita fondamentale per la squadra di Nicola

Nella partita tra Udinese-Torino ci saranno diversi ex. Tra essi Kevin Bonifazi, difensore centrale ora in forza all’Udinese, che arrivò al Torino nell’estate del 2014 approntando nella Primavera granata. Qui nella stagione 2014-2015 vinse anche il campionato, prima di approdare nel calcio professionistico andando in prestito in diverse squadre ma con il cartellino sempre di proprietà del Torino. Per lui dunque sabato una partita contro i granata che non sarà mai come tutte le altre. Il match di sabato sarà molto importante anche per la squadra di Nicola, altro ex, che dopo il pareggio nel derby cercherà di portare a casa altri punti che possono rivelarsi determinanti nella corsa salvezza.

La stagione di Bonifazi

Bonifazi è arrivato a Udine lo scorso settembre e in questa stagione ha raccolto 21 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia. Il difensore bianconero in questa stagione sta collezionando una serie di ottime prestazioni e con Gotti sembra aver trovato la giusta continuità. Infatti, dalla gara di andata proprio contro il Torino, Bonifazi è sceso in campo da titolare in 19 match su 20. Sicuramente, se scenderà in campo, il difensore dell’Udinese vorrà fare molto bene, dimostrando al Torino di essersi sbagliato a venderlo alla Spal nel gennaio 2020. I granata lo cedettero in prestito con obbligo di riscatto: a concludere quell’affare fu l’allora ds degli estensi Vagnati, ora in granata.