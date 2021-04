L’allenatore dell’Atletico Mineiro ha paragonato la sfida contro il Cruzeiro al match tra Juventus-Torino che si è disputato sabato

Cuca, allenatore dell’Atletico Mineiro, dopo la vittoria di mercoledì sul Pouso Alegre in campionato per 1-0 ha iniziato a presentare il prossimo match contro il Cruzeiro, paragonando la prossima partita della squadra bianconera al derby della Mole che si è disputato sabato pomeriggio. Un paragone arrivato addirittura dal Brasile. Cuca ha rivelato che l’Atletico Mineiro sabato ha guardato il match tra Torino-Juventus, sottolineando nei suo commento come il Toro sia riuscito a portare a casa un punto importante dando tutto in campo.

Le parole di Cuca

Queste le parole del tecnico dell’Atletico Mineiro a proposito del match Torino-Juventus che ha guardato con la sua squadra: “Sabato scorso abbiamo visto la Juventus giocare contro il Torino. La Juventus ha pareggiato all’ultimo minuto 2-2, e il Torino è la squadra con meno qualità e che fa meno investimenti della Juventus. Ma è un derby, ognuno lascia la propria anima in campo, e a volte è altrettanto o più importante del lato tecnico”.