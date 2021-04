Belotti con la maglia del Torino non segna dal 3-3 contro l’Atalanta, il capitano vuole ritrovare la via del gol contro l’Udinese

Dopo l’ottimo punto che il Torino ha portato a casa sabato scorso nel derby della Mole, ora i granata si apprestano ad affrontare l’Udinese. Una partita fondamentale per la squadra di Nicola ai fini della lotta salvezza. Quello contro la squadra allenata da Gotti sarà un match importante anche per Belotti che da troppo tempo non trova il gol con la maglia del Toro. Complice anche il periodo in cui il capitano granata è stato indisponibile. Durante la pausa delle Nazionali che ha preceduto il derby contro la Juve, il numero 9, impegnato con l’Italia, ha ritrovando il feeling con il gol segnando contro la Bulgaria.

L’ultimo gol contro l’Atalanta

Anche in questa stagione il punto di riferimento del Toro è stato Andrea Belotti che ha collezionato 27 presenze, segnando 11 gol tra campionato e Coppa Italia. Il capitano granata però è da diverso tempo che non riesce a trovare la via del gol. Infatti, l’ultima rete siglata dal Gallo in granata risale a inizio febbraio nel match contro l’Atalanta terminato 3-3. La rete segnata da Belotti al 42’ minuto del primo tempo aveva riacceso le speranze del Toro che, fino a quel momento, stava perdendo per 3-0. Il numero 9 granata dopo aver dedicato la rete contro la Bulgaria a sua figlia Vittoria, nata lo scorso 22 febbraio, ora spera di poterle dedicare già sabato contro l’Udinese un altro gol, il primo con la maglia del Toro.

La prestazione di Belotti contro la Juve

Nell’ultimo match contro la Juventus Belotti ha giocato fino a metà secondo tempo per poi lasciare il posto a Zaza che non è riuscito a incidere nel match. Da parte del numero 9 del Toro anche contro i bianconeri, nonostante arrivasse da un periodo difficile e nonostante la parentesi in Nazionale che comporta un dispendio di energie, nei circa 70 minuti giocati ha messo in campo come sempre tanta voglia, grinta e generosità. In compenso, sotto il piano realizzativo, Sanabria (che è partito molto bene in granata) non ha fatto sentire la sua mancanza.