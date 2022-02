Senza Praet e Mandragora, Juric vuole provare le alternative per tenere Brekalo a sinistra, lì dove è più decisivo

Ivan Juric ha quattro carte in mano più due jolly: lì, si nasconde la soluzione alla squalifica di Mandragora, che costringerà il tecnico a cambiare ancora il suo Torino. L’assenza del 38 coinvolge centrocampo e attacco. Il sostituto designato per giocare in mediana sarebbe Tommaso Pobega, peccato che l’ex Spezia abbia ben figurato nel derby nel ruolo che fu di Praet. E’ una soluzione, quella con il 4 da trequartista, che permette a Juric di tenere Josip Brekalo (eccola, la seconda carta) sulla sinistra della linea offensiva, lì dove rende al meglio.

Linetty più di Pjaca: ecco perché

Come si risolve il dilemma? Il tecnico sta provando tutte le soluzioni al Filadelfia. Quella più “facile”, con l’arretramento di Pobega in mezzo e l’ingresso di Pjaca (carta numero 3) in avanti, è quella sfavorita, al momento. L’11 più il 14, fin qui, è un’equazione che ha deluso: Brekalo si dovrebbe adattare a giocare a destra e Pjaca non è certo nel suo momento migliore.

E così all’orizzonte si stagliano altre opzioni. La prima prevede l’utilizzo, assieme a Pobega e Lukic, di un terzo centrocampista di ruolo, quel Karol Linetty che può agire o come interno di centrocampo o come trequartista. Il 77 è intercambiabile con Pobega: ha già giocato alla Praet a inizio stagione mentre contro il Venezia ha agito in mediana. Non sorprenderebbe se alla fine a spuntarla dovesse essere il polacco.

Ricci e Seck, i jolly di Juric

I due jolly sono i due nuovi acquisti. Demba Seck è tenuto in grande considerazione del tecnico, che lo considera al momento un trequartista di destra, ovvero il ruolo rimasto orfano di Praet. E poi c’è Samuele Ricci, un altro che – come Linetty – potrebbe giocare in mezzo per dare continuità a Pobega sulla trequarti, una posizione con cui il 4 deve ancora prendere dimestichezza. I due, però, sembrano indirizzati – per il momento – ad una iniziale panchina, ed eventualmente potrebbero subentrare a partita in corso.