Gleison Bremer, andato a segno contro l’Udinese, è in testa alla classifica dei difensori goleador europei con 6 reti

Con il calcio torna anche la vittoria per il Torino e tra i fautori principali non può mancare Gleison Bremer. Tra le certezze della formazione granata, il brasiliano si è ancora una volta messo in luce e con il gol segnato al 48′, ha aggiunto l’Udinese alla lista delle sue vittime. Oltre alle sue qualità, ha fatto emergere un altro lato di lui durante il match: un Bremer assetato di gol a tal punto da soffiarne uno a Pobega. La stessa sete è però necessaria a spiccare e fare il salto di qualità ed assieme ai numeri è la conferma lampante del fatto che sia tra i difensori più in forma del momento non solo in Italia, ma nell’intero panorama europeo.

Bremer ancora a segno. Juric sottolinea: “È fissato sul fare gol. Contento per lui”

“Bremer è fissato sul fare gol, sono contento per lui e per tutti gli altri che lo hanno cercato. Era anche arrabbiato per altri gol sbagliati in questo campionato, è proprio fissato”, queste le parole di Juric nel post-gara sul suo pilastro difensivo. Rendono bene l’idea su quanto il brasiliano sia propenso a portare avanti questa caccia al gol, di solito propria degli attaccanti, ma che fa particolarmente bene al Toro. Con quello di ieri, è arrivato a sei totali nel 2021, confermandosi il miglior marcatore dell’anno corrente tra i difensori tra i cinque principali campionati europei. Sul fronte Serie A, dietro di lui ci sono Skriniar, a quota quattro, e poi Yoshida, Rrahmani, Mancini ed Erlic tutti con tre gol all’attivo.

Bremer spicca sui duelli e resta in vetta alla classifica dei recuperi

In granata, vanta un totale di dodici gol e cinque assist, molti dei quali arrivati l’anno scorso e quindi sintomo di grande crescita. Non è però l’unico traguardo raggiunto da Bremer. Il talento del Toro è infatti in vetta a diverse classifiche, tra le quali quella dei recuperi: ne ha infatti 191 all’attivo, 35 in più di Omar Colley, secondo in calssifica. Svetta poi sui duelli vinti (91) e duelli aerei vinti (50), restando al primo posto e confermando anche con i numeri le sue qualità. Il margine di miglioramento è ancora ampio ma la base di partenza è tra le migliori e potrebbe aprirgli in fretta vetrine importanti.