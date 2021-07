Durante l’amichevole contro il Rennes, Gleison Bremer è uscito anzitempo per un infortunio alla caviglia destra

Amichevole sfortunata per il Torino e per Gleison Bremer. I granata escono sconfitti per 1-0 dal campo del Rennes e il difensore brasiliano rimedia un nuovo infortunio alla caviglia destra. Bremer ha dovuto lasciare il campo anzitempo per un trauma distorsivo alla caviglia che già durante il ritiro a Santa Cristina in Val Gardena lo aveva costretto ad uno stop. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni.