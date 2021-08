“Ora bisogna fare le scelte giuste”: Juric prova a scuotere il mercato del Torino dopo l’amichevole contro il Rennes

Non è uno strattone ma poco ci manca. Ivan Juric ha scritto e spedito un messaggio a Urbano Cairo, dopo l’amichevole – persa per 1-0 – contro il Rennes. Lo ha fatto, senza eccedere, ai microfoni della web tv del Torino: “In ritiro mi sono reso conto di tante cose: ora bisogna fare le scelte giuste e non sbagliare”. Insomma, serve cedere gli esuberi e acquistare presto i rinforzi giusti, in difesa e sulla trequarti, innanzitutto. E’ lecito supporre che questa uscita pubblica sia solo un breve riassunto, privato delle parti più spinose, del colloquio di un’ora che l’allenatore ha avuto con il presidente dopo il pareggio per 0-0 contro l’Al Fateh, a Bressanone.

A Juric, Pjaca non basta

Da quel confronto sulla pista d’atletica il Toro ha preso Marko Pjaca, che ha giocato e convinto nella trasferta francese, ma null’altro si è mosso. Eppure all’esordio in Serie A contro l’Atalanta mancano appena venti giorni e la squadra sembra lontana sia dall’aver acquisito l’identità del suo allenatore, sia – soprattutto – dall’avere un organico di livello in ogni reparto.

Le richieste dell’allenatore a Cairo

Juric vuole un altro trequartista (Messias e Orsolini sono i profili più graditi), ma necessita anche di un difensore centrale (Caldara è un’opzione) e magari di un centrocampista da affiancare all’intoccabile Mandragora, o almeno da alternare con Lukic. Nell’amichevole di Rennes, Millico (nemmeno in panchina), Warming e Rauti non si sono visti e sulla trequarti ha agito Linetty dal primo minuto, mentre Verdi è entrato a partita in corso. Insomma, per dirla con le parole di Juric, la base c’è – e pure le gerarchie provvisorie – ma tutto il resto è da migliorare. Il mercato di Cairo e del dt Vagnati dovrà portare i titolari: vietato sbagliare.