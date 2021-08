Contro il Rennes, i primi indizi sulle preferenze di Juric: Warming, Millico e Rauti restano a guardare i compagni

Tempi stretti ed ancora tanto da fare per il Torino di Juric, che comincia finalmente a prendere forma. Il cambio in panchina ha infatti messo in discussione l’intero organico granata, rinnovato ad ora con tre acquisti ed una sola cessione, oltre ai rientri dai prestiti. Il tecnico croato ha però svolto le valutazioni necessarie a stabilire le gerarchie e contro il Rennes, sono emersi i primi indizi. Se alcuni giocatori hanno convinto, altri sono invece stati segregati ai margini, rendendo esplicita la necessità di ulteriori nuovi acquisti.

Toro: Pjaca convince, Warming resta a guardare

Tra i reparti più affollati c’è quello d’attacco. Sono numerosi i giocatori a disposizione di Juric, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di trequartista. L’ultimo arrivato, Marko Pjaca, inserito subito titolare, ha già convinto l’allenatore ex Verona. Autore di una buona gara, è stato poi sostituito da Verdi al 63′, preferito alle alternative disponibili. Tra queste anche il secondo arrivato durante il mercato estivo, Magnus Warming, che sta riscontrando un successo decisamente diverso dall’ex Genoa. In campo per alcuni spezzoni nelle amichevoli precedenti, non è riuscito a convincere, risultando ancora fragile ed inesperto. Con la sua esclusione dagli affidabili, la permanenza in granata non è più così scontata.

Millico e Rauti al fondo delle gerarchie

Lo stesso epilogo sta vedendo protagonisti anche Millico e Rauti, giovani prodotti del vivaio giovanile granata che ieri sono rimasti a guardare i compagni. L’ala classe 2000, rientrata dal prestito al Frosinone, sembrava aver cominciato al meglio la preparazione ma nella prova più complicata, non ha collezionato neanche un minuto sul rettangolo verde. Come Millico, anche Rauti, reduce da un infortunio nella prima parte del ritiro, ha trascorso i 90 minuti in panchina. L’idea del prestito lontano dalla Mole diventa una possibilità sempre più concreta per lui, di rientro dal Palermo ma pronto a ripartire. Potrebbe però non essere il solo.