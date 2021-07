Pjaca dovrà sfruttare al meglio la chance da titolare contro il Rennes, amichevole in programma per il Torino oggi alle 17

Visite mediche, firma, partenza per il ritiro, primo allenamento poche ore dopo. E oggi alle 17, l’occasione da titolare nella prima amichevole. Pjaca, arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus, sarà immediatamente in campo fra poche ore. È in programma per oggi l’amichevole contro il Rennes, che si giocherà in casa dei francesi, la finestra perfetta per un primo debutto di Pjaca con il Torino.

Pjaca, il trequartista ideale per l’attacco di Juric

Il primo punto della lista dei desideri di Juric è stato depennato. Con Pjaca, Vagnati ha infatti occupato lo slot del trequartista richiesto dal tecnico granata per il suo 3-4-1-2. Dopo aver provato diversi giocatori in quel ruolo, il croato ha optato per un nuovo arrivo, in modo da avere un profilo di ruolo ad occupare quella posizione. Dopo i primi allenamenti ed una partitella sotto la sua guida, Pjaca è quindi pronto ad affrontare la prima prova concreta in vista della nuova stagione. Contro il Rennes c’è un posto da titolare ad attenderlo.

Juric, contro il Rennes subito fiducia a Pjaca

Una pazzia o forse solo un test preventivo: Juric, che sprovveduto non è, è pronto a correre il rischio in quella che si prospetta essere l’amichevole più complicata del pre-campionato. Se infatti i primi segnali lanciati dal giocatore croato in allenamento sono stati positivi, quando si scende in campo la situazione potrebbe cambiare. Il tecnico ha però fatto le sue valutazioni, facendoseli bastare e lasciandosi convincere, dandogli una prima chance importante. Sfortunato in passato, nell’ultimo anno al Genoa ha svolto un buon lavoro, conquistandosi le attenizioni della guida tecnica del Toro. Oggi potrà confermare o smentire la fiducia che sta ricevendo