L’avventura della selezione olimpica della Costa d’Avorio si ferma ai quarti di finale: vince la Spagna 5-2

Ancora titolare, Wilfried Singo, il classe 2000 del Torino protagonista alle Olimpiadi di Tokyo con la Costa d’Avorio. L’avventura della squadra è però finita ai quarti di finale: la Spagna ha infatti battuto la selezione olimpica di Singo e compagni per 5-2, ai supplementari. Sembrava fatta per la Costa d’Avorio: il gol del 2-1 al 91′ avrebbe ovviamente qualificato la squadra africana, che invece ha subito il 2-2 al 93′ e poi ai supplementari ha ceduto 5-2. Nei prossimi giorni, Singo tornerà quindi di nuovo a disposizione di Juric per continuare la preparazione con i granata in vista della nuova stagione.