L’amichevole contro il Rennes sarà il primo vero test per Milinkovic-Savic, il serbo sta vivendo la sua prima estate da primo portiere

Per Vanja Milinkovic-Savic il test in programma alle 17 contro il Rennes sarà il primo vero banco di prova. Infatti, dopo che nella prima tre amichevoli della stagione contro l’Obermais Merano, Brixen e al Fateh, non è stato mai chiamato in causa ora nel match contro un’avversaria più ostica metterà alla prova il portiere serbo. Con il Rennes il portiere serbo sarà sicuramente un osservato speciale da parte del tecnico croato.

Milinkovic-Savic: rialzare la testa dopo una stagione deludente

Milinkovic-Savic vorrà sicuramente ripagare la fiducia del Toro che, dopo l’addio di Salvatore Sirigu con 4 stagioni in granata, gli ha affidato il ruolo di portiere titolare. Ma il portiere serbo dovrà dimostrare di essere un altro portiere rispetto a quello che si è visto in diverse occasioni la scorsa stagione. Lo scorso anno il portiere serbo ha collezionato 5 presenze in serie A e 3 in Coppa Italia. Spesso Milinkovic-Savic ha commesso degli errori, come nella sfida in trasferta contro l’Udinese dove il portiere serbo dopo un’ incomprensione con Buongiorno è stato graziato da Molina. O come la sfida persa con il Bologna 0-1 al Dall’Ara con il portiere granata che aveva subito una rete da fuori area con il pallone che gli era passato in mezzo alle gambe.

Il Toro ha fiducia in Milinkovic-Savic

Il Toro si aspetta molto dal portiere serbo dopo che gli è stato rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2024. A dimostrarlo c’è un altro fatto, ovvero quando Juric nel giorno della sua presentazione ha dimostrato di avere già delle idee molto chiare su a chi affidare il ruolo di portiere titolare. Infatti già in quell’occasione il tecnico croato aveva chiarito: “Milinkovic-Savic sarà il primo portiere, Berisha il secondo”. Quella di quest’anno sarà la prima vera grande chance per il portiere serbo che non potrà assolutamente sbagliare, anche perché nella prossima stagione il Toro dovrà ripartire dopo due campionati deludenti passati a lottare per il mantenimento della categoria. Per Miliinkovic-Savic sarebbe importante cominciare bene già dall’amichevole di oggi.