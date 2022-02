Al momento del cambio, Buongiorno si è tolto la maglia in campo chiedendo il giallo all’arbitro: è in diffida, voleva saltare il Venezia

Non è comune vedere un giocatore cercare a ogni costo un cartellino giallo, ogni tanto però accade. E’ successo all’inizio del secondo tempo di Udinese-Torino, un episodio che ha avuto come protagonista Alessandro Buongiorno: al momento della sostituzione con Tommaso Pobega, il difensore prima di lasciare il campo si è tolto la maglia davanti all’arbitro e, quando si è accorto che il direttore di gara lo stava ignorando, ha espresso platealmente il desiderio di essere ammonito. Il motivo? Perché il numero 99 è in diffida e avrebbe voluto saltare la partita contro il Venezia (in programma il prossimo sabato alle ore 20.45) per essere sicuro di esserci la settimana dopo nel derby contro la Juventus.