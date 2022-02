Tra i giocatori che non sono partiti per Udinese c’è anche Simone Zaza: l’attaccante è stato fermato da un infortunio

Oltre ad Andrea Belotti, Simone Edera, Mohamed Fares e lo squalificato Gleison Bremer, non è partito per Udinese neppure Simone Zaza. Il motivo dell’assenza dell’attaccante dall’elenco dei convocati non è di natura tecnica ma il numero 7 del Torino è stato fermato da una lombalgia acuta. I tempi di recupero del calciatore sono ancora da valutare.