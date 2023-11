C’è un gioiello in casa Toro e si chiama Alessandro Buongiorno: il difensore è al top tra Toro e Nazionale e il suo valore si alza

C’è un giocatore al Toro, che sta stupendo tutti e si tratta di Alessandro Buongiorno. Il difensore classe 1999 è al top al momento, tra Toro e Nazionale. Il suo continuo impegno e la dedizione al lavoro lo stanno portando a raggiungere grandi obiettivi. Creciuto nel Torino, di Torino e tifoso del Toro, rappresenta anima e cuore della squadra. Il capitano sul campo, per esperienza, è Ricardo Rodriguez ma lui è il leader dal cuore granata. Così facendo, il suo valore di mercato si sta alzando sempre di più e adesso si aggira attorno ai 20 milioni di euro. La sua è una crescita continua, passata anche attraverso i prestiti al Carpi e al Trapani. In estate ha rifiutato l’Atalanta per rimanere al Toro, diventando ancora di più un idolo dei tifosi. Quest’anno per lui 11 presenze tra campionato e Coppa Italia, con 2 gol e 1 solo cartellino giallo preso. In settimana in Nazionale, ha fatto vedere di che pasta è fatto.

Le parole di Cairo

Anche il presidente del Torino, Urbano Cairo, è molto soddisfatto di Buongiorno. Al termine dell’evento Dla Piper Forum di San Siro, si è così espresso: “Sono molto soddisfatto di Buongiorno. Ieri sera ho guardato la partita con i miei figli ed eravamo molto orgogliosi dell’Italia, che ha fatto una cosa importante qualificandosi per gli Europei, e poi sicuramente per il nostro Alessandro che ha disputato una grande partita. E non era facile giocare 90 minuti in quel modo, avendo avuto l’ammonizione al 6′. Siamo tutti felici per lui: gli ho mandato un messaggio subito dopo la partita, mi ha risposto, abbiamo parlato ed era molto contento”. Poi ha fatto i complimenti anche a Spalletti: “Colgo l’occasione per rifare i complimenti ad Alessandro e a Spalletti, che ha davvero dato una notevole inversione di marcia all’Italia”. Buongiorno vale sempre di più e Cairo si coccola il suo talento.

La partita in Nazionale

L’Italia in questa sosta ha fatto due partite. Nella vittoria per 5-2 contro la Macedonia del Nord, Buongiorno non ha giocato. Il numero 4 (che in Nazionale ha il 6), ha però giocato da titolare nello 0-0 contro l’Ucraina, che è valso la qualificazione a Euro 2024 Germany. Ammonito dopo soli 6 minuti di gioco, ha fatto lo stesso una partita stupenda senza farsi condizionare.