Cagliari-Torino: dove vedere la partita in TV e in streaming

Alle 19.30 allo Sardegna Arena torna in campo la squadra di Moreno Longo: ecco dove vedere in TV e in streaming Cagliari-Torino

Terza sfida in una settimana in questa fase del campionato in cui si gioca di continuo per portare a termine la stagione il 2 agosto. Alle 19.30 Cagliari-Torino: entrambe reduci da una vittoria, le due squadre si sfideranno alla Sardegna Arena nel match che verrà trasmesso da Sky Sport Serie A (canale 202). La partita Cagliari-Torino sarà visibile sia in tv che in streaming, su Sky Go e su Now Tv.

Dove vedere la Serie A 2019-2020?

Anche per questa stagione a spartirsi la trasmissione in diretta delle partite del campionato di Serie A sono Sky e DAZN. Il servizio streaming Dazn, in particolare, detiene i diritti per tre delle dieci partite, mentre Sky trasmette in diretta le altre sette gare della giornata di Serie A.