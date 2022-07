Secondo quanto riportato da Milano Finanza, Rcs e Blackstone avrebbero siglato un accordo che metterebbe fine alla querelle giudiziaria

Il contenzioso tra Rcs e Blackstone che prosegue da anni, per il caso della vendita del palazzo di via Solferino a Milano, storica sede del Corriere della Sera, potrebbe essere giunta al termine prima della sentenza del giudice di New York: secondo quanto riportato da Milano Finanza, infatti, Urbano Cairo avrebbe trovato un accordo con il fondo americano per chiudere definitivamente la querelle giudiziaria. Rcs ricomprerebbe il palazzo di via Solferino da Blackstone, anche se non sono note le cifre. Ricordiamo che il contenzioso era nato a causa della mancata vendita del palazzo da parte di Blackstone all’Allianz, un’affare multimilionario saltato, secondo quanto sostenuto dal fondo americano, proprio a causa dell’intervento di Urbano Cairo che riteneva non valida la cessione dell’immobile da parte di Rcs avvenuta nel 2013. Negli scorsi giorni il presidente granata, a margine della presentazione dei nuovi palinsesti di La7, aveva smentito la notizia di un accordo con Blackstone ma secondo Milano Finanza presto potrebbe essere ufficializzato. Se effettivamente la vicenda si dovesse chiudere con questo accordo tra le parti, non ci sarebbe alcuna conseguenza per il Torino.