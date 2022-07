Juric lo sta prendendo in considerazione e lui risponde con un gran gol. Contro l’Eintracht una delle risposte più positive

Krisztofer Horvath è forse la notizia più positiva di questo prima uscita stagionale del Torino. Subentrato nella ripresa a Radonjic, il 2002 ungherese ha messo a segno l’unica rete dei granata, quando già il risultato vedeva la formazione di Ivan Juric sotto di tre reti. Un gol dunque che non ha cambiato le sorti dell’incontro, ma che è salita alla ribalta per la pregevole fattura. A sette dal novantesimo, Horvath riceve palla da Adopo ai venti metri. Completamente smarcato controlla a seguire col destro finché scocca dal cilindro una traiettoria potente con lo stesso piede che fa a infilarsi nell’angolo opposto. Tutti ad applaudire un gran gesto tecnico, che sicuramente non sarà passato inosservato, anche in merito a un precampionato in cui dovrà giocarsi le carte per una possibile permanenza in granata.

Horvath, i numeri della stagione passata

Lontano dal Toro ha fatto decisamente bene. Va ovviamente tenuto conto del livello in cui si è fatto apprezzare per indubbie qualità e la concretezza dei numeri. Dopo le trafile nelle formazioni primavera di Spal e Toro, la scorsa stagione si è reso protagonista di 19 reti in 30 presenze nel Szeged, club di seconda serie ungherese. Bottino non certo da trequartista che, sommato a colpi di questo calibro, potrebbero accrescere le quotazioni per, quanto meno, riflettere per una sua utilità nelle rosa allenata da Ivan Juric. Il tecnico lo sta visionando e prendendo in considerazione durante i primi giorni trascorsi in Austria. Davanti a lui ancora un fitto programma di allenamenti e le amichevoli precampionato.