Cairo-Blackstone: può essere la settimana del verdetto - Toro.it

Entro il 10 aprile è attesa la risposta dell’arbitrato: Rcs contro Blackstone, Cairo attende il verdetto che potrebbe cambiare il suo futuro

Si attendeva per la fine di marzo il verdetto dell’arbitrato sulla vicenda che vede da una parte RCS, dall’altra il fondo americano Blackstone. Invece tutto è slittato di qualche giorno, tanto che la nuova data ultima sembra ad oggi essere quella del 10 aprile. Entro quella giornata le parti aspettano una risposta dopo che il presidente di RCS e del Torino, Urbano Cairo, ha scelto di rivolgersi proprio all’arbitrato per le ormai note questioni che riguardano la vendita dei palazzi milanesi di Via Solferino. Un tempo di RCS, da qualche anno ceduti a Blackstone che a sua volta era in procinto di venderli ad Allianz. Per il doppio della cifra con cui li aveva acquistati, motivo che ha spinto Cairo a rivolgersi all’arbitrato.

RCS-Blackstone, lo scontro

Insomma, secondo il presidente granata Blackstone avrebbe approfittato della necessità di RCS di vendere per i noti problemi finanziari. Da lì la scelta, la mossa di Cairo che però come risposta ha avuto quella molto forte di Blackstone. Che ha fatto causa sia al presidente che a RCS per una cifra di un totale di 600 milioni di euro. E se dopo l’arbitrato si dovesse andare a giudizio in America, allora l’impero di Cairo sarebbe in pericolo.