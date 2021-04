Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha commentato la vittoria di Udine al Corriere Torino, giornale di sua proprietà

Soddisfazione dell’ambiente granata per la vittoria di Udine. Soddisfazione anche di Urbano Cairo, che al Corriere Torino, giornale di sua proprietà, ha dichiarato: “Vittoria pesantissima, però mancano tante partite”, ha spiegato il presidente del Toro. “Il Toro ha dato prova di solidità, compattezza e grande voglia di vincere. Si nota come nella squadra sia aumentata l’autostima, che i risultati certo aiutano. Ma tutta la squadra ha uno spirito importante, tutti sono pronti e si nota. La cosa buona è aver visto la squadra compatta, quadrata: abbiamo concesso pochi spazi e ci siamo mossi bene contro una formazione fisica e di qualità”.

Cairo: “Ora arriva la Roma, un’altra grande rivale”

Poi sulle ultime settimane e le assenze: “Abbiamo fatto a meno di diversi giocatori in queste settimane, chi per problemi fisici chi per Covid, ma chi è entrato si è mostrato all’altezza, ha portato qualcosa di positivo. Dobbiamo essere contenti, certo ma con i piedi per terra: ora arriva la Roma, un’altra grande rivale, una grande e importante partita”.