Due indizi fanno una prova: ora Verdi può fare la mezzala nel Torino. Nicola lo sprona e Cairo può rilanciare l’investimento del 2019

Lo aveva detto, Davide Nicola: vedere Simone Verdi da mezzala del 3-5-2 non era solo un’opzione tattica per affrontare il derby, bensì il primo test di un esperimento destinato a proseguire. A Udine, nella vittoria per 1-0 sui bianconeri friulani, il numero 24 ha giocato di nuovo a centrocampo, a destra di Mandragora. E ha ben figurato: dopo lo dimostreremo anche con i dati. Proprio l’allenatore di Vigone ne ha parlato nel dopopartita: “Lui per primo crede in questa posizione. E’ un atteggiamento giusto il suo, di intelligenza nella gestione dello spazio, di rallentare certe giocate”. Insomma, Verdi si sta rimettendo in gioco e sta dando al Toro un contributo (quasi) mai visto dal suo arrivo sotto la Mole a oggi. In questo senso, sì, l’idea di Nicola è un assist a Cairo, che fin qui non aveva trovato nei fatti una giustificazione per i 21,4 milioni di euro sborsati per acquistare Verdi dal Napoli né un modo per salvaguardare, in futuro, un asset centrale della società.

Fin qui, Verdi è stato un investimento sbagliato. Ma Nicola…

Due partite non bastano per gridare alla svolta, certo. Ma almeno, adesso, il giocatore ha una prospettiva concreta per migliorare il proprio rendimento. Non è una cosa da poco. Ciascun giocatore di proprietà è un investimento oneroso e colmo di incognite per un club, a maggior ragione lo è chi viene pagato così tanto e ha uno stipendio tra i più alti dell’organico (nello specifico: Verdi guadagna 1,7 milioni a stagione). Se la resa non è superiore alla spesa, si può parlare talvolta di svalutazione talaltre di fallimento. L’ex Napoli, fin qui, ha dato ben poco al Toro ed è spesso stato additato come un investimento sbagliato. Con il suo lavoro, Nicola spera invece di invertire il trend. E di riuscire laddove i suoi predecessori – Mazzarri, Longo, Giampaolo – si sono invece inceppati.

I dati (positivi) della partita di Udine

Cairo guarda con attenzione alla trasformazione di Verdi “alla De Paul”. Il patron è stato favorevolmente colpito dall’intuizione del suo allenatore, che ha saputo valorizzare un giocatore a lungo marginale nel rendimento ma non nei costi di gestione. Serviranno altre conferme, certo. Ma intanto confortano i dati di Udine: è stato il granata che ha tirato di più verso la porta (tre conclusioni) e che ha giocato più palloni – con successo – in avanti (sedici); in più ha effettuato un passaggio chiave e ha viaggiato con l’81% di precisione nei passaggi effettuati. C’è del buono, nel nuovo Verdi.