Cairo: "Mai venderei il Toro dopo una stagione così" - Toro.it

Il presidente Cairo, all’Ansa, ha dichiarato di non avere intenzione di vendere il Torino, specialmente dopo una stagione come questa

“Mai venderei il Torino dopo una stagione come questa, anche se non è detto che io debba restare a vita alla guida di questa società: hanno lasciato Milan e Inter presidenti storici e importanti come Berlusconi e Moratti…“, ha detto all’Ansa il presidente Cairo. La stagione non è andata sicuramente secondo i piani e lo sa bene il presidente, che sta vivendo un periodo poco roseo anche per quanto riguarda l’ambiente granata. Sono molte le proteste nei suoi confronti: dagli striscioni ai cartelloni, il popolo granata vorrebbe la cessione del club.

Cairo: “Annata sfortunata. La salvezza non è in linea con gli ultimi 9 anni”

Cairo non è però disposto a cedere il Toro ed allontana le voci sulla cordata che si sarebbe fatta avanti per fare un’offerta: “L’annata che abbiamo vissuto non è certo in linea con le nostre aspettative: l’anno scorso siamo arrivati settimi, abbiamo tenuto tutti i giocatori e abbiamo fatto un investimento importante di 25 milioni di euro per Verdi, oltre a Lyanco che è rientrato. Ma è stata un’annata sfortunata, a volte capita: aver raggiunto la salvezza, pur con due giornate di anticipo, non è un obiettivo coerente con la storia degli ultimi nove anni di Serie A del Toro in cui la media di posizione ottenuta è stata intorno all’ottava.“, conclude così il patron granata.