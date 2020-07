"Vogliamo il Toro": una misteriosa cordata si fa avanti con Cairo - Toro.it

Il gruppo che si firma Comitato Promotore Tautinorum ha annunciato una conferenza stampa mercoledì 29 luglio: non si conoscono gli imprenditori dietro l’iniziativa

Notizie frammentarie e l’annuncio di una conferenza stampa, mercoledì 29 luglio in Via Maria Vittoria 26. A molti tifosi ricorderà la vicenda Ciuccariello ma la speranza è che invece quantomeno le intenzioni di questa cordata siano veramente serie. Ad annunciare l’intenzione di presentare un’offerta al presidente Cairo e di illustrare i dettagli è il Comitato Promotore Taurinorum: non ci sono molti dettagli nella comunicazione invitata ad alcune testate giornalistiche (al di là della firma, appunto) ma si ipotizza che a capo di questa cordata ci sia un imprenditore piemontese. Qualcuno cita ancora Denegri ma al momento non vi sono certezze. Tutto in un momento in cui il consenso del presidente Cairo è sceso ai minimi storici: ieri l’ultima delle tante contestazioni di queste settimane.