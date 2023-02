A margine della presentazione dell’arrivo del Giro d’Italia, Urbano Cairo ha parlato anche del Torino e della questione diritti TV

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha partecipato in Campidoglio alla presentazione dell’arrivo del Giro d’Italia. A margine dell’evento ha risposto anche ad alcune domande sulla squadra granata, spendendo parole di ammirazione per il lavoro fatto finora da Ivan Juric: “Fare un bilancio della stagione adesso non ha molto senso, abbiamo davanti ancora tante partite. Per il momento però direi bene, abbiamo fatto un buon percorso, dobbiamo continuare ma la squadra è molto motivata e compatta, poi il mister li allena bene. Ma fare un bilancio adesso è presto”.

Cairo: “Da parte della Serie A c’è un orientamento, il Governo non l’ha confermato”

Cairo ha poi parlato anche del cosiddetto “emendamento Lotito” per prolungare il periodo di assegnazione dei diritti TV dai tre anni attuali a cinque: “Da parte della Serie A c’è un certo tipo di orientamento che in questo momento il Governo non ha confermato. Credo che tutto vada ragionato con attenzione, certamente prorogare per un paio di anni i diritti a chi li ha già, se avessimo la certezza che questo avvenga, sarebbe importante. Diversamente, potrebbe sembrare un segnale di debolezza. Scelta conservativa? È una scelta di prudenza. A volte chi investe in borsa dice ‘Vendi, guadagna e pentiti’. Dipende dalla propulsione al rischio che uno ha”.