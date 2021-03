Proseguono le iniziative di contestazione a Cairo del gruppo Facebook “Resistenti Granata”: la nuova pubblicità sulle pagine di TuttoSport

Dalle pagine dei principali quotidiani si è passati in strada, con il camion vela che per una settimana ha percorso le vie di Milano, per tornare nuovamente sulle pagine di TuttoSport: il gruppo Facebook “Resistenti Granata 1906” continua nella propria contestazione verso il presidente del Torino Urbano Cairo che da settimane ormai caratterizza l’ambiente granata. Sull’edizione odierna del noto quotidiano sportivo torinese, infatti, è apparsa l’ennesima pubblicità con la quale il gruppo di tifosi, che da tempo si è organizzato autonomamente per chiedere al patron granata la cessione della società, ribadisce la volontà di ritornare ad avere un vero Toro da tifare. Quella squadra che in passato ha saputo regalare alla propria tifoseria gioie e soddisfazioni che da tempo, troppo tempo, non si riescono più ad assaporare.

Resistenti Granata: “Rivogliamo il Toro com’era”

Ed è infatti proprio questo che il gruppo “Resistenti Granata 1906” continua a chiedere, rispolverando questa volta anche un po’ di dialetto piemontese. “Russ cume ‘l sang, fort cume ‘l Barbera (rosso come il sangue, forte come il Barbera ndr.) Rivogliamo il Toro com’era”. Una richiesta precisa che si somma alle precedenti, nelle quali il gruppo di tifosi chiedeva espressamente ad Urbano Cairo di lasciare, vendere, cedere la società per farla tornare grande. Un nuovo capitolo, dunque, si aggiunge a quella che è ormai diventata una vera e propria saga, ovviamente a tinte granata.