Cairo scherza sulla cessione del Toro: "Il nuovo presidente è Hurban Al Kairo" - Toro.it

Mentre si attende la conferenza stampa della misteriosa cordata Taurinorum, Cairo scherza su Instagram riguardo alla cessione del Torino

“E’ fatta, è lui il nuovo padrone del Toro! Hurban Al Kairo”. E’ quanto postato con ironia sui social dalla pagina Il Toro siamo Noi insieme a una fotomontaggio di Cairo in versione sceicco, con tanto di tradizionale veste bianca. Un post che ha evidentemente divertito anche lo stesso presidente granata che lo ha ripreso condividendolo nelle proprie storie di Instagram: il tutto mentre fra poche ore la cordata Taurinorum, che ha annunciato pubblicamente di voler acquistare il Torino, si svelerà e spiegherà in una conferenza stampa quali sono i propri progetti.

Cairo: “Mai venderei il Torino dopo una stagione come questa”

Dietro all’immagine postata da Cairo su Instagram si può forse leggere un concetto che il patron granata ha già espresso ieri ai microfoni dell’Ansa: al momento non è intenzionato a cedere la società. “Mai venderei il Torino dopo una stagione come questa – aveva dichiarato dopo essere stato contattato dalla nota agenzia di stampa – anche se non è detto che io debba restare a vita alla guida di questa società: hanno lasciato Milan e Inter presidenti storici e importanti come Berlusconi e Moratti…”.