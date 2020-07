Torino, è il giorno della cordata Taurinorum: oggi la conferenza stampa - Toro.it

Alle 11, in corso Galileo Ferraris 50, verranno svelati gli attori dietro il cosiddetto “Comitato Taurinorum”, intenzionato a fare un’offerta per il Torino FC

L’appuntamento, per le testate giornalistiche invitate, è alle ore 11 in corso Galileo Ferraris 50, sede dell’advisor “Console and Partners”. Luogo e ora sono le uniche certezze, per tifosi e addetti ai lavori. Che aspettano la conferenza stampa di oggi, 29 luglio 2020, per conoscere i protagonisti che si celano dietro al Comitato Promotore Taurinorum, la cordata di imprenditori che si è detta interessata a formalizzare un’offerta pubblica ad Urbano Cairo per acquistare il Torino FC.

Ricapitoliamo: dal ruolo (estraneo) di Ferrero all’advisor

Tutto era iniziato lunedì, all’indomani del pari-salvezza contro la Spal. Con un primo comunicato, il comitato era uscito allo scoperto annunciando la convocazione dell’evento per i media presso la sede del Circolo dell’Innovazione. Ma sui nomi ogni illazione è stata smentita. Paolo Ferrero, vicepresidente del circolo, si è chiamato fuori. E al suo comunicato ne è seguito uno a nome dell’associazione presieduta da Matteo Basei – azionista Exor – nel quale veniva allontanato ogni coinvolgimento nell’operazione “Taurinorum”.

E così, dopo le polemiche per la sede un po’ troppo… bianconera, la conferenza stampa ha cambiato location: si svolgerà negli uffici della “Console and Partners”, società di consulenza presentata dai misteriosi promotori come advisor della cordata. Tra poche ore il velo sarà squarciato: i tifosi sperano che dietro non si celi un nuovo Ciuccariello.