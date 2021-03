Le parole del presidente del Torino Urbano Cairo sulla decisione della Lega di non rinviare Lazio-Torino in programma alle 18:30

Manca poco meno di un’ora a Lazio-Torino ma i granata, come noto, non ci saranno e proprio pochi istanti fa è stato il presidente del Toro, Urbano Cairo, a commentare la decisione della Lega di non rinviare il match dell’Olimpico. “Si commenta da sola – ha dichiarato il patron granata in merito alla decisione del Consiglio di Lega. Una decisione che i vertici del calcio italiano avrebbero preso anche guardando al calendario. E anche su questo il presidente Cairo ha le idee chiare: “Io non credo che il calendario del campionato di serie A si difenda ignorando le realtà oggettive. È tutto talmente logico che uno più uno è uguale a due, qui invece per arrivare a due bisogna fare chissà quanti passaggi. L’unica conseguenza logica era rinviare la partita. Ora aspettiamo la decisione del giudice sportivo. E’ evidente che faremo ricorso. Faremo tutti i ricorsi possibili”.