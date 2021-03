Gli aggiornamenti in diretta su Lazio-Torino, 25^ giornata di Serie A 2020/2021: i granata sono stati bloccati dall’Asl, ma la Lega non ha rinviato la partita

Lazio-Torino sarà l’anticipo fantasma della 25^ giornata di Serie A 2020/2021. La partita in programma alle ore 18.30 all’Olimpico di Roma non si giocherà, ma la Lega non ha disposto il rinvio come invece era successo per Torino-Sassuolo di venerdì scorso. I granata hanno seguito le disposizioni dell’Asl, che aveva posto il gruppo squadra in quarantena fino alle 23.59 di oggi, martedì 2 marzo. Qui seguiremo tutti gli aggiornamenti sulla sfida: i biancocelesti, infatti, si presenteranno regolarmente allo stadio.

Lazio-Torino: il prepartita

Ore 15 – Il Consiglio di Lega, convocato d’urgenza, ha deciso: la partita non verrà rinviata. Ma il Toro non potrà presentarsi allo stadio a causa del divieto imposto dall’Asl torinese in seguito al focolaio covid emerso la scorsa settimana.

Lazio-Torino: il divieto dell’Asl

“Il 23 febbraio abbiamo disposto una quarantena domiciliare per tutto il gruppo squadra del Torino di almeno sette giorni e ribadisco che la quarantena di quel gruppo durerà fino alla mezzanotte di martedì 2 marzo“. Così, nella giornata di ieri, il dottor Roberto Testi, direttore del dipartimento Prevenzione dell’Asl di Torino spiegava l’impossibilità del Toro di lasciare il capoluogo piemontese in direzione Roma.

Una spiegazione che non è stata però sufficiente a convincere la Leca Calcio che nel Consiglio di oggi ha invece confermato la possibilità di disputare il match contro la Lazio.

Lazio-Torino: la conferenza stampa di Inzaghi

Un parere, quello della Lega Calcio, condiviso anche da Inzaghi che nella conferenza stampa prepartita ha presentato una Lazio pronta a scendere in campo contro il Torino per cercare “subito di voltare pagina rispetto all’ultima sconfitta. Avevamo fatto tanto in questi due mesi per essere in scia con tutte le altre pretendenti – ha poi continuato il tecnico dei biancocelesti – vogliamo rimanerci fino alla fine“.