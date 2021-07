La Juve continua a trattare per Locatelli, il centrocampista del Sassuolo vuole approdare nel club bianconero

Se ne parla ormai da diverse settimane e a meno di colpi di scena il futuro di Manuel Locatelli sarà alla Juventus. Il giocatore reduce da un’ottima stagione al Sassuolo e attualmente impegnato con l’Italia agli Europei, finale a Wembley in programma domenica contro l’Inghilterra, ha già espresso la sua volontà ovvero quella di diventare a tutti i costi un nuovo giocatore bianconero, così da respingere l’interessamento da parte dell’Arsenal. La Juventus e la società neroverde dovranno ancora lavorare sulla trattativa per cercare di trovare il prima possibile un’intesa che possa accontentare tutti. Massimiliano Allegri, che sta osservando da vicino la crescita esponenziale da parte di Locatelli, spera di poter allenare al più presto il centrocampista azzurro. Il Milan è invece vicinissimo a Giroud: trovato già l’accordo con l’attaccante francese che lascerà il Chelsea per vestire la maglia rossonera.

Nizza su Kluivert, il giocatore non è convinto

La Roma, dopo l’arrivo di Mourinho sulla panchina giallorossa, sta lavorando sul fronte mercato. Un nome che piace molto alla società capitolina è quello di Tommaso Augello. Il difensore blucerchiato è reduce da stagione molto proficua nella quale ha ripagato la fiducia di Claudio Ranieri che aveva deciso di lanciarlo e puntare su di lui. A proposito di giallorossi: in uscita figura il nome di Kluivert, per il quale il Nizza ha avanzato un’offerta: c’è da convincere però il calciatore al trasferimento. Per quanto riguarda Pau Lopez, il Marsiglia ha invece già annunciato di aver trovato un accordo proprio con la Roma per il trasferimento dell’estremo difensore che fino all’ultima stagione ha vestito la maglia giallorossa.

L’Empoli pensa a Favilli, Nastasic può tornare a Firenze

L’Empoli, neopromosso in serie A, come rinforzo per il reparto offensivo sta pensando ad Andrea Favilli. L’attaccante nato a Pisa è rientrato al Genoa dopo l’esperienza all’Hellas Verona dove ha giocato 330 minuti, trovando solo in due occasioni la via del gol. Favilli ora cercherà una squadra dove potersi riscattare dopo una stagione non proprio positiva: chi lo segue è l’Empoli ma attenzione anche al Venezia, un’altra neopromossa, che potrebbe provare a strappare Favilli al Genoa.

Alla Fiorentina, invece, potrebbe tornare Nastasic: il serbo potrebbe arrivare a parametro zero dopo l’ultima stagione con la maglia dello Schalke 04.