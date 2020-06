Falque: “Ho una voglia matta di tornare”

Le parole di Iago Falque, attaccante del Torino attualmente in prestito al Genoa, sul ritorno del campionato e la voglia di tornare

Iago Falque è pronto a tornare. Una stagione costellata di inforuni, coronata poi dall’avvento del virus, che ha congelato il mondo dello sport per tre mesi, gli ha impedito di rendere al meglio. Il peggio però sembra essere passato e lo spagnolo non vede l’ora di scendere nuovamente in campo: “Sto bene e ho una voglia matta di tornare. Voglio fortissimamente aiutare il Genoa. Lo devo a presidente, società, mister, compagni. L’interruzione è arrivata in un momento in cui stavo riprendendo. Ho sfruttato questo periodo per migliorare la forma fisica dopo gli infortuni alla caviglia e al quadricipite che mi avevano frenato negli ultimi mesi. Rispetto ai compagni il gap era grande, ma ora l’ho colmato. Mentalmente sono carico.“, queste le parole dell’attaccante a Il Secolo XIX.

Falque: “Mi mancavano il campo ed i compagni”

Il giocatore del Torino, in prestito al Genoa ha poi parlato del ritorno sui campi di allenamento: “C’è tanta soddisfazione per il ritorno alle abitudini, anche se non è ancora completamente uguale a prima e l’attenzione resta alta. Mi mancavano il campo e i compagni, gli allenamenti in cui c’era da divertirsi e le partitine. Allenarsi da soli è stata un’esperienza differente e, per certi versi, difficile da affrontare. Mi sono dedicato a lavori di prevenzione infortuni che mi hanno fatto bene, visto che la stagione era iniziata con un po’ di problemi fisici. Ricordo momenti duri e anche giorni più lunghi di altri. Vedevo quello che accadeva fuori e il morale non era certo alto.”