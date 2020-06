Zaza corre per una maglia da titolare: e si rivede in coppia con Belotti

Prove generali al Filadelfia per il Torino: Longo ha riproposto anche Belotti e Zaza insieme, coppia vista l’ultima volta contro il Napoli, prima dello stop

É tutto pronto o quasi in casa Toro per il tanto atteso ritorno sul rettangolo verde. Saranno infatti proprio i granata ad inaugurare la ripresa della Serie A, nella sfida con il Parma in programma per sabato 20 giugno alle ore 19.30. Longo ha dato ormai il via alle prove generali, testando diverse soluzioni per poi scegliere quella più funzionale. Tra queste, anche il ritorno delle due punte che vedrebbe protagonisti Belotti e Zaza. Se Mazzarri si è mostrato scettico riguardo alla soluzione che vedeva i due giocare assieme, l’attuale tecnico ha invece espresso la propria predilezione verso la coppia d’attacco.

Longo prova il 4-4-2 per il suo Toro

É perciò tornato il momento di sperimentare. Il modulo che dovrebbe vedere i due attaccanti assieme è il 4-4-2, complice anche l’infortunio di Baselli, che ha quindi ridotto drasticamente le possibilità a centrocampo.



Tra gli obbiettivi che si è posto il tecnico del Torino, c’è quello di far segnare di più capitan Belotti, che quindi agirà più vicino alla porta. E con Zaza il numero nove del Toro ha sempre sottolineato di trovarsi benissimo anche l’ex Valencia non ha mai convinto del tutto Mazzarri, che spesso gli ha preferito i compagni.

Toro, Belotti e Zaza insieme già a Napoli

Longo, che vuole dare a tutti una possibilità, ha deciso di rioptare per la coppia d’attacco già vista contro il Napoli. In quell’occasione, né il Gallo né Zaza sono riusciti ad andare a segno, lasciando l’unica rete della partita ad Edera, su assist di Ansaldi. L’affiatamento creatosi al Toro, ma ancora prima in Nazionale, potrebbe però smentire l’idea che i due non rendano assieme. Ora la palla passa alla coppia d’attacco granata: al campo l’ultima parola.