La Figc ha rilasciato 16 licenze Uefa per le coppe europee della prossima stagione: tra le squadre che l’hanno ottenuta c’è anche il Torino

Novità sul fronte licenze Uefa da parte della Figc, che ha rilasciato la lista dei club coi requisiti necessari per partecipare alle coppe europee nella prossima stagione. Sono ben 16 le società di Serie A, tra le quali c’è anche il Torino, che l’hanno ottenuta (6 invece quelle del campionato di calcio femminile). Restano esclusi Brescia, Genoa, Lecce e Spal che al momento sono anche nelle ultime quattro posizioni della classifica.

Licenze Uefa, ecco la lista completa:

Ecco l’elenco completo dei club inclusi nella lista, con i relativi stadi designati per le coppe europee della prossima stagione: Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. (Mapei Stadium); Bologna F.C. 1909 S.p.A. (Stadio Renato Dall’Ara); Cagliari Calcio S.p.A. (Stadio Friuli/Dacia Arena); A.C.F. Fiorentina S.p.A. (Stadio Artemio Franchi); F.C. Internazionale Milano S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza); Juventus F.C. S.p.A. (Allianz Stadium); S.S. Lazio S.p.A. (Stadio Olimpico di Roma); A.C. Milan S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza); S.S.C. Napoli S.p.A. (Stadio San Paolo); Parma Calcio 1913 S.r.l. (Stadio Ennio Tardini); A.S. Roma S.p.A. (Stadio Olimpico di Roma); U.C. Sampdoria S.p.A. (Stadio Luigi Ferraris); U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. (Mapei Stadium); Torino F.C. S.p.A. (Stadio Olimpico Grande Torino); Udinese Calcio S.p.A. (Stadio Friuli / Dacia Arena); Hellas Verona F.C. S.p.A. (Stadio Marcantonio Bentegodi).