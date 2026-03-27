Tra le grandi banche circola il profilo del Torino. Cairo attende l’offerta giusta, ma qualcosa si muove davvero

Non si tratta della solita voce di corridoio, ma di un segnale che arriva direttamente dai piani alti della finanza e che alimenta i sogni dei tifosi granata. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, nelle ultime settimane sarebbe finito sulle scrivanie dei colossi bancari un vero e proprio dossier dedicato al club di Urbano Cairo.

A muovere i fili dietro le quinte ci sarebbe Bank of America (BofA), banca statunitense già protagonista di diverse operazioni nel calcio internazionale, che starebbe agendo come “consulente” per presentare il Toro a potenziali investitori. Pur non essendo arrivate conferme ufficiali – né smentite – dalla stessa banca, l’attività registrata lascia intendere che qualcosa stia iniziando a muoversi.

Gli occhi sembrano quindi puntati verso gli Stati Uniti, un’area geografica che negli ultimi anni ha investito in modo massiccio nella Serie A, portando capitali freschi e nuovi progetti. La posizione di Cairo sulla questione è nota da tempo: il patron si è infatti più volte dichiarato aperto a una cessione, qualora si presentassero soggetti con una capacità di investimento superiore.

Per ora non si registrano interessi concreti, ma la sensazione è che, dopo tanto tempo, qualcosa stia finalmente iniziando a muoversi sul serio.