Il croato parte dal 1’ nella vittoria sulla Colombia, panchina anche in nazionale per Maripán

Dopo Ismajli, Cacciamani, Tonica, Perciun e Gineitis, la terza giornata di impegni nazionali in casa granata si è protratta addirittura fino a notte fonda. Nella notte, infatti, sono scesi in campo anche gli ultimi due giocatori del Toro ancora all’appello: Vlašić con la Croazia e Maripán con il Cile.

La partita di Vlašić

Il numero 10 granata è stato schierato dal primo minuto nell’amichevole disputata a mezzanotte e mezza tra Colombia e Croazia, terminata 2-1 in favore degli europei. Impiegato nel suo consueto ruolo di rifinitore alle spalle della punta, Vlašić ha offerto una prova solida, pur senza particolari guizzi. Ammonito nel corso del match, è stato poi sostituito al 61’ da Luka Sučić. Tutte le reti sono arrivate nel primo tempo: Arias ha aperto le marcature, prima del raddoppio croato firmato dal giovane centrale Vušković e di Matanović, entrambi su assist dell’atalantino Pašalić.

Maripán, panchina anche in nazionale

Nella FIFA Series, invece, il Cile di Guillermo Maripán ha superato 4-2 Capo Verde nella gara delle 4 del mattino. Il difensore granata, nonostante gli otto cambi effettuati dal ct Córdova, non è sceso in campo, prolungando così il suo periodo di inattività anche in nazionale. Al centro della difesa gli sono stati preferiti il classe 2006 Iván Román e Benjamín Kusčević, centrale del Toronto in MLS. Dopo 59 presenze con “La Roja”, il piccolo caso legato al centrale del Toro si estende dunque anche alla selezione cilena.