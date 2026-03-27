Il croato parte dal 1’ nella vittoria sulla Colombia, panchina anche in nazionale per Maripán
Dopo Ismajli, Cacciamani, Tonica, Perciun e Gineitis, la terza giornata di impegni nazionali in casa granata si è protratta addirittura fino a notte fonda. Nella notte, infatti, sono scesi in campo anche gli ultimi due giocatori del Toro ancora all’appello: Vlašić con la Croazia e Maripán con il Cile.
La partita di Vlašić
Il numero 10 granata è stato schierato dal primo minuto nell’amichevole disputata a mezzanotte e mezza tra Colombia e Croazia, terminata 2-1 in favore degli europei. Impiegato nel suo consueto ruolo di rifinitore alle spalle della punta, Vlašić ha offerto una prova solida, pur senza particolari guizzi. Ammonito nel corso del match, è stato poi sostituito al 61’ da Luka Sučić. Tutte le reti sono arrivate nel primo tempo: Arias ha aperto le marcature, prima del raddoppio croato firmato dal giovane centrale Vušković e di Matanović, entrambi su assist dell’atalantino Pašalić.
Maripán, panchina anche in nazionale
Nella FIFA Series, invece, il Cile di Guillermo Maripán ha superato 4-2 Capo Verde nella gara delle 4 del mattino. Il difensore granata, nonostante gli otto cambi effettuati dal ct Córdova, non è sceso in campo, prolungando così il suo periodo di inattività anche in nazionale. Al centro della difesa gli sono stati preferiti il classe 2006 Iván Román e Benjamín Kusčević, centrale del Toronto in MLS. Dopo 59 presenze con “La Roja”, il piccolo caso legato al centrale del Toro si estende dunque anche alla selezione cilena.
Il voyeur cileno