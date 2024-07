Il Torino ha messo gli occhi su Franculino, attaccante classe 2004 di proprietà del Midtjylland: ecco chi è

Dell’attaccante si è parlato molto nell’estate del 2024: questo per l’interesse del Torino oer Franculino, centravanti classe 2004 di proprietà del Midtjylland. Un giocatore di prospettiva che nella stagione 2023-2024 si è fatto notare, anche da Vagnati tanto da valere per i danesi una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Ecco chi è l’attaccante guineano.

Chi è Franculino: la carriera

Franculino Djú è nato a Bissau, in Guinea, e nonostante detenga il passaporto portoghese ha deciso di rappresentare la Guinea. L’attaccante si è fatto notare durante l’ultima edizione della Coppa d’Africa, in cui è andato a segno nella gara di qualificazione contro la Sierra Leone. Cresciuto nelle giovanili dell’Olivais e del Moscavide, nel 2019 è passato al Benfica, dove ha subito dimostrato le sue capacità realizzative. Nell’ultima stagione è arrivata la chiamata del Midtjylland, in cui è avvenuta la sua consacrazione. Con 17 gol e 6 assist in 32 partite, ha dimostrato di essere un attaccante completo e pronto per una sfida in una manifestazione più competitiva.

Le caratteristiche di Franculino

Una delle sue caratteristiche principali è la forza fisica. Alto 1.82 è un attaccante esplosivo, molto abile soprattutto nel gioco aereo. In caso l’affare dovesse andare in porto il Torino si assicurerebbe un attaccante di prospettiva e di grande talento, che avrebbe l’opportunità di crescere sotto la protezione di Vanoli e di Duvan Zapata. Un giocatore esperto come il colombiano sarebbe il partner ideale per accompagnare Franculino nella sua crescita e nel difficile ambientamento alla Serie A. Ora starà al Toro valutare se affondare definitivamente il colpo e accontentare le richieste del Midtjylland.