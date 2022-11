Ufficializzato il prolungamento del contratto del dt, Cairo ora pensa al rinnovo del tecnico che ha il contratto in scadenza nel 2024

Ha impiegato poco tempo, Urbano Cairo, ha ottenere la firma di Davide Vagnati sul nuovo contratto una volta che ha deciso di proseguire il rapporto con il dt: l’uomo mercato del Torino non ha mai nascosto la voglia di rimanere in granata e ha colto al volo l’occasione per firmare per altre due stagioni, oltre a questa. Ora il nuovo obiettivo del presidente è quello di riuscire a convincere anche Ivan Juric a rinnovare con il Torino: il contratto con il tecnico scadrà nel 2024, al termine della prossima stagione, ma l’obiettivo di Cairo è quello di blindarlo per proseguire il lavoro iniziato un mese e mezzo fa.

Cairo: “Stimo molto Juric, c’è un bel rapporto”

“Con Juric c’è un bel rapporto, lo stimo molto e penso che anche lui stimi me” ha recentemente dichiarato Cairo. Le belle parole non basteranno però a convincere il tecnico: quello che desidera è ormai noto, un progetto che segue le proprie legittime ambizioni. Juric ha lasciato il Verona perché i piani della società non seguivano i suoi, farà lo stesso con il Torino se le intenzioni sue e di Cairo non dovessero collimare: ha aperto alla possibilità di restare in granata e anche rinnovare il contratto ma attende delle risposte dalla società.

Mercato e non solo: come convincere Juric a rinnovare

A gennaio, con la riapertura del calciomercato, Cairo e Vagnati avranno intanto l’occasione di colmare quei vuoi lasciati nella costruzione della squadra in estate: la priorità sarà il centrocampo di peso tanto richiesto da Juric, poi ci sarà da capire come evolveranno i casi Berisha e Lukic, se dovesse essere ceduti serviranno sostituiti all’altezza, soprattutto del centrocampista serbo che è una pedina fondamentale del gioco della sua squadra. Juric vorrebbe inoltre essere seguito non solo sul mercato ma a 360° sulle sue idee per far crescere la società. Per convincerlo a rinnovare il contratto saranno questi i passi avanti che il Torino dovrà fare.