Il Comitato di difesa del Toro lancia la manifestazione per il 5 dicembre alle ore 15: più di 50 club hanno già aderito

Si chiama “Il Toro non deve morire”, la manifestazione indetta dal Comitato di difesa del Toro per il prossimo 5 dicembre, a soli due giorni dal 115° anniversario della fondazione del Torino. Si svolgerà a Torino a partire dalle ore 15 ed è rivolta a tutti i tifosi granata. Gli organizzatori si pongono come obiettivo quello di “difendere i valori che da sempre contraddistinguono i tifosi granata: orgoglio, unicità, passione, storia leggendaria, fratellanza. Valori che nel corso degli ultimi tre lustri sono stati minati alle fondamenta, valori che stanno scomparendo, che ci stanno portando giorno dopo giorno a divenire una tifoseria rassegnata, umiliata e divisa, destinata al declino ed all’oblio”. Il bersaglio, insomma, è la gestione del presidente Cairo, al quale viene esplicitamente chiesto di vendere la società. Sono più di cinquanta, i club che hanno aderito al Comitato e alla manifestazione, già anticipata da alcuni striscioni di contestazione comparsi davanti allo stadio Filadelfia.